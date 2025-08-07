Preşedinţii judecătoriilor acuză și ei că se duce o campanie împotriva magistraților

„Atragem atenţia asupra faptului că poziţiile exprimate în ultima perioadă de mass media, mediul politic, chiar şi de funcţionari ai statului prin care se denaturează adevărul sau se prezintă într-o manieră tendenţioasă informaţii legate de sistemul de justiţie, scoase din context, pun în pericol nu doar locul pe care una dintre cele trei puteri în stat – puterea judecătorescă – îl are în statul de drept, cel puţin în percepţia publică, dar şi viitorul sistemului de justiţie în ansamblu”, susțin președinții judecătoriilor din țară.

Aceștia spun că profesia de magistrat nu mai este la fel de dezirabilă ca în trecut din cauza volumului de lucru în continuă creştere, a condiţiilor de muncă şi a numeroaselor interdicţii inclusiv de natură personală. Astfel, prin pozițiile din ultima vreme ale opiniei publice și mediului politic, „prejudiciul produs de afectarea imaginii publice a autorităţii judecătoreşti nu este doar unul prezent, destabilizând sistemul de justiţie, ci pune în pericol viitorul magistraturii, prin scăderea atractivităţii profesiei, în principal și prin stigmatizarea constantă a corpului magistraţilor”.

„Preşedinţii judecătoriilor susţin dialogul între cele trei puteri ale statului şi îndeamnă exprimarea punctelor de vedere referitoare la sistemul de justiție într-o manieră care să servească intereselor statului de drept, în urma unei examinări de ansamblu a sistemului de justiție, conștientizând impactul propagării unor informaţii trunchiate într-un context social deja tensionat”, arată președinții judecătoriilor din țară, într-un comunicat de presă transmis joi.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați la 65 de ani, majorarea vechimii de la 25 la 35 de ani și limitarea pensiei la cel mult 70% din salariul net, față de 80% din salariul brut, cât este acum.

(sursa: Mediafax)