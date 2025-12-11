Prima reacție a CSM după documentarul Recorder

CSM afirmă că este vorba despre o amplificare a unor presiuni îndreptate împotriva sistemului judiciar.



„Consiliul ia act de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere, care au avut poziţii publice constante în favoarea independenţei judecătorilor, condiţie esenţială pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”, a transmis CSM.



Instituția afirmă că nu poate ignora „succesiunea temporală a faptelor”, pe care ar fi semnalat-o anterior, și pe care o descrie drept un „plan bine stabilit”.



„Consiliul nu poate ignora succesiunea temporală a faptelor, despre care a atras atenţia în poziţii publice anterioare, care a parcurs un plan bine stabilit, implicând distrugerea încrederii în sistemul de justiţie prin trivializarea discuţiilor despre pensiile de serviciu şi salariile judecătorilor, organizarea de proteste împotriva modului de aplicare a legii de către judecători, îndemnuri publice la revoltă din partea preşedintelui ţării, activarea unor foşti magistraţi pensionaţi care îndeamnă la acelaşi lucru, culminând cu reportajul jurnalistic apărut în preziua soluţiei Curţii Constituţionale”, a precizat Secția pentru judecători a CSM.

CSM mai susține că acuzațiile din materialul de presă contrazic evaluările europene pozitive din ultimii ani.

„Alegaţiile din reportaj sunt contrare evaluărilor din ultimii ani efectuate faţă de sistemul de justiţie prin ridicarea MCV de către Comisia Europeană, apoi ulterior prin rapoartele Rule of law (2023, 2024 şi 2025), intrarea în spaţiul Schengen şi procedura de aderare la OCDE, toate acestea presupunând existenţa unui stat de drept funcţional”, se arată în comunicat.



Secția pentru judecători a CSM respinge criticile privitoare la delegarea și detașarea magistraților, subliniind că aceste proceduri nu pot fi aplicate fără consimțământul lor.

„Consiliul subliniază că mecanismul detaşărilor / delegărilor nu poate fi pus în aplicare fără acordul expres al judecătorilor, ca expresie a principiului inamovibilităţii, astfel încât apare ca paradoxală criticarea acestei măsuri tocmai de către cei care, la momentul respectiv, şi-au dat acordul”, a subliniat CSM.

În ceea ce privește constituirea completurilor de judecată, CSM precizează că procedura implică mai multe etape și poate fi contestată.

„Constituirea completurilor de judecată nu se face prin simpla voinţă a preşedintelui de judecată, ci prin parcurgerea unei proceduri ce implică propunerea preşedintelui de secție, colegiul de conducere şi ulterior decizia preşedintelui, iar actul final poate fi atacat de orice persoană, inclusiv de judecătorul care s-ar considera prejudiciat prin modificarea completului de judecată din care face parte. Acelaşi lucru este valabil în ceea ce priveşte respingerea cererilor de transfer, hotărârile în această materie fiind supuse căilor de atac la Înalta Curte de Casație și Justiție”, a precizat Consiliul Superior al Magistraturii.

CSM afirmă că generalizarea unor concluzii pe baza unor „dosare selectiv alese” riscă să afecteze în mod grav sistemul.

„Anatema aruncată asupra întregului corp al judecătorilor pe baza unor alegaţii, în baza unor dosare selectiv alese din materie penală, deşi cauzele penale reprezintă 10% din totalul dosarelor, este de natură a conduce la destabilizarea puterii judecătoreşti, cu consecințe grave, în final, asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor”, a avertizat instituția.

CSM anunță că va analiza eventuale măsuri și reafirmă rolul său constituțional.

„Consiliul urmează a verifica și analiza măsurile necesar a fi dispuse, însă, în acelaşi timp, asigură corpul judecătorilor că rămâne fidel misiunii sale constituţionale de garantare a independenţei justiţiei, indiferent de presiunile la care este sau va fi supus”, a transmis instituția.

La final, CSM transmite un apel către public: „Consiliul face apel către societate să nu se lase influenţată de poziţii izolate, în disonanţă cu corpul judecătorilor care îşi respectă cu bună-credinţă rolul constituţional”.

(sursa: Mediafax)