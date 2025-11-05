Primar reținut, după ce a luat acasă un televizor și un laptop de la primărie

x close
de Redacția Jurnalul    |    05 Noi 2025   •   08:41
Primarul comunei Fizeșu-Gherlii din județul Cluj este cercetat de polițiști după ce ar fi luat acasă un televizor și un laptop de la primărie, echipamente oferite de un operator de telefonie mobilă.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla, polițiștii au făcut marți trei percheziții domiciliare, una la adresa Primăriei comunei Fizeșu-Gherlii și două la adresele locuințelor deținute de primar.

Conform comunicatului emis de Parchet, s-a dispus reținerea suspectului pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare.

În baza probelor administrate au rezultat indicii referitoare la faptul că numitul L.V.I., în perioada 2022-2024, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, și-a înșușit pentru sine produse electronice furnizate de un operator de telefonie mobilă, constând într-un televizor și un laptop, în valoare de 5.157 de lei, acestea provenind din subvenții ale abonamentelor de telefonie mobilă încheiate și achitate de primărie, fără ca produsele și servicile de telefonie să fie utilizate în vreun scop instituțional.

(sursa: Mediafax)

