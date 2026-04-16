Ziua 2 în Dosarul Tezaurului: Avocații cer dovezi pentru brățara dispărută

Ședința a început cu întârziere, din cauza unor probleme de transport ale unuia dintre inculpați, însă interesul public și mediatic pentru jaful Tezaurului Dacic a rămas ridicat, sala de judecată fiind din nou plină, potrivit dvhn.nl.

În centrul atenției s-a aflat Bernhard Z., singurul dintre cei trei suspecți care a refuzat să încheie o înțelegere cu Parchetul și care riscă o pedeapsă de 5,5 ani de închisoare.

Unul dintre avocații săi, Micha Jonge-Vos, a deschis pledoaria subliniind amploarea neobișnuită a cazului, pe care l-a descris drept unul cu impact internațional.

În opinia sa, nu doar muzeul a fost afectat, ci și clientul său, care „a devenit, fără să vrea, o celebritate olandeză”, în urma expunerii mediatice intense.

Apărarea a criticat dur ancheta, acuzând autoritățile de „viziune îngustă” și de ignorarea unor scenarii alternative.

Jonge-Vos a ridicat o întrebare esențială pentru dosar: unde se află a treia brățară de aur, piesă care nu a fost recuperată.

„Cine deține cheia pentru returnarea ei? Cei trei suspecți sau altcineva?”, a întrebat avocatul, susținând că clientul său nu se află în posesia obiectului.

Un alt pilon al apărării a fost contestarea probelor.

Avocata Simcha Plas a argumentat că nu există dovezi directe care să plaseze pe Bernhard Z. la locul jafului.

ADN-ul său nu a fost găsit în muzeu, iar urmele descoperite pe haine ar proveni dintr-un amestec de la mai multe persoane, ceea ce le reduce valoarea probatorie.

De asemenea, aceasta a pus sub semnul întrebării credibilitatea co-suspectului Jan B., susținând că declarațiile acestuia către agenți sub acoperire ar fi fost mincinoase și influențate de informații din presă.

Apărarea nu neagă complet implicarea lui Bernhard Z., dar o limitează strict la fapte colaterale. Potrivit avocaților, acesta ar fi furat o mașină și plăcuțe de înmatriculare, însă nu ar fi participat efectiv la jaful din muzeu.

În sprijinul acestei versiuni este invocată și o înregistrare audio în care Z. face referire la „băieții aceia” care ar avea probleme, ceea ce, potrivit apărării, ar indica faptul că nu se includea pe sine printre autorii furtului.

În timp ce ceilalți doi suspecți au acceptat deja înțelegeri cu procurorii și pedepse reduse, cazul lui Bernhard Z. rămâne deschis și disputat.

Strategia apărării este clară: introducerea unui dubiu rezonabil prin contestarea probelor și a credibilității martorilor, dar și prin evidențierea unor elemente neelucidate, precum dispariția celei de-a treia brățări.

Procesul continuă, iar verdictul va depinde în mare măsură de capacitatea instanței de a decide dacă aceste dubii sunt suficiente pentru a exclude implicarea directă a lui Bernhard Z. în jaf.

(sursa: Mediafax)