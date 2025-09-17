Procurorii cer arestarea lui Toto Dumitrescu. Expertiza INML a stabilit că a consumat cocaină

"Prin ordonanţa din data de 17.09.2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un inculpat pentru comiterea infracţiunii de părăsire a locului accidentului. Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 14.09.2025, în jurul orei 13:00, în timp ce conducea un autovehicul pe bd. Mircea Eliade din Bucureşti, Sector 1, la intersecţia cu bd. Primăverii, inculpatul a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care nu a acordat prioritate de trecere. Deşi în urma accidentului a rezultat rănirea unei persoane, inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului", a transmis, miercuri, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.



Toto Dumitrescu a fost supus unei expertize la INML după ce a fost prins de poliţişti, rezultatul fiind pozitiv la consumul de cocaină.



El a mai avut probleme cu legea penală, fiind condamnat în anul 2021 la opt luni închisoare cu amânarea executării pedepsei pentru conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.



Duminică, în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin numărul de urgenţă 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie la intersecţia dintre bd. Mircea Eliade şi bd. Primăverii, din Sectorul 1.



Din primele informaţii, conducătoarea unui autovehicul, în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, condus de Toto Dumitrescu. În urma impactului, primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia.



Şoferiţa a fost rănită şi dusă la spital, însă Toto Dumitrescu a plecat pe jos de la faţa locului, profitând de agitaţia creată în jur.



El a fost găsit după 48 de ore de către poliţişti, într-un apartament. A fost ridicat şi dus la audieri, după care agenţii au decis să-l reţină pentru 24 de ore, fiind acuzat de săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.

