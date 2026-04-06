Procurorii cer arest preventiv pentru femeia care ar fi ucis un medicul anestezist din Capitală

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, procurorii au pus duminică în mișcare acțiunea penală împotriva unei femei în vârstă de 39 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor, distrugere și furt calificat.

Conform procurorilor, în 31 martie, în jurul orei 21.00, aflându-se în locuința bărbatului de 72 de ani din Sectorul 3, inculpata a folosit un cuțit pentru a înjunghia victima în mai multe zone ale corpului, provocându-i astfel multiple plăgi, printre care și o plagă toracică anterioară, cu interesarea inimii.

Ulterior, inculpata a furat telefonul victimei și, prin folosirea unor substanțe și materiale inflamabile, a incendiat apartamentul, părăsind locul faptei.

La fața locului au intervenit pompierii, care au extras victima din locuință și au lichidat incendiul. În ciuda manevrelor de resuscitare aplicate, personalul medical a constatat decesul victimei.

În urma cercetărilor, femeia a fost identificată, iar duminică a fost depistată la locuința sa din com. Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov.

Femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar în cauză a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București cu propunere de luare a măsurii arestării preventive pentru 30 de zile. Cercetările în acest caz continuă.

