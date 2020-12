Protest al avocaților față de condamnarea unui coleg. „A primit închisoare pentru că și-a reprezentat clienții”

Avocații din toată țara au protestat, ieri, față de condamnarea colegului lor, Robert Mihăiță Roșu, la cinci ani de închisoare cu executare în dosarul „Ferma Băneasa”, acuzând completul de la Înalta Curte de Casație și Justiție, condus de celebrul judecător Ionuț Matei, că avocatul a fost băgat după gratii pentru că și-a exercitat profesia. De altfel, Uniunea Națională a Barourilor din România a sesizat, deja, atât CSM, cât și Inspecția Judiciară. Robert Mihăiță Roșu, achitat la Curtea de Apel Brașov, pentru că faptele de care a fost acuzat de către DNA nu există sau nu sunt prevăzute de legea penală, a primit condamnări cu executare în apel, sentința fiind catalogată drept inacceptabilă de către comunitatea avocaților din România. Nu de aceeași părere sunt procurorii, respectiv o asociație condusă de controversata Carmen Lăncrănjan.

Avocații din România s-au solidarizat în cazul colegului lor Robert Roșu, condamnat în dosarul Ferma Băneasa, și au protestat, ieri, în mai multe județe din țară pentru că există pericolul ca, de acum încolo, oricare dintre ei să fie băgat în pușcărie pentru că își fac meseria de avocat.

Conform fostului judecător și membru al CSM, Adrian Toni Neacșu, „UNBR, Baroul București și nenumărați confrați și-au exprimat deja stupoarea în spațiul public, subliniind mai ales pericolul precedentului creat pentru siguranța juridică a profesiei de avocat. (…) Colegul avocat este acuzat nu pentru fapte proprii de trafic de influență sau complicitate la abuz, ci pentru că a dat consultanță și asistență juridică unor clienți care erau implicați în astfel de fapte. (…) Am convingerea că motivarea deciziei ÎCCJ nu va aduce elemente noi în ce privește situația de fapt, care rămâne aceeași din rechizitoriu și de la instanța de fond. Concluzia este că avem un avocat condamnat la ani grei de închisoare pentru desfășurarea activității lui profesionale, culmea în cadrul uneia dintre cele mai mari case de avocatură din țară. Zilele acestea ideea însăși de justiție înfăptuită cu respectarea dreptului la apărare a fost încarcerată odată cu avocatul Robert Roșu Mihăiță”.

Curtea de Apel Brașov a constatat că fapta nu există sau nu e prevăzută de legea penală

Potrivit rechizitoriului DNA, avocatul Robert Roșu „s-a implicat activ în demersurile de încheiere contracte, transmitere notificări, conform celor convenite cu Truică Remus”. Avocatul Robert Roșu a fost achitat la Curtea de Apel Brașov și la ÎCCJ a primit 5 ani cu executare pentru 4 infracțiuni. De cealaltă parte, Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) este de părere că decizia este inacceptabilă: „represiunea de natură penală asupra avocatului pentru consultaţiile și susţinerile făcute în calitate de reprezentant”. UNBR a anunțat că va sesiza Inspecţia Judiciară și Consiliul Superior al Magistraturii pentru a verifica felul în care au fost administrate probele în acest dosar. „Discrepanţa radicală între cele două hotărâri judecătoreşti privindu-l pe avocatul Robert Mihăiţă Roşu arată slăbiciunile sistemului, cu consecinţe grave asupra credibilităţii justiţiei”, consideră UNBR. La sentința de la fond, judecătorii Curții de Apel București au decis achitarea avocatului Robert Mihăiță Roșu atât pentru acuzația de constituire a unui grup infracțional organizat, cât și pentru trafic de influență sau pentru complicitate la abuz în serviciu, magistrații invocând prevederile articolului 396, litera 5, raportate la art. 16, alineat 1, literele „a” și „b” Cod procedură penală, care arată că fapta nu există, respectiv că fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege.

Pentru completul lui Ionuț Matei nu a contat

La sfârșitul săptămânii trecute, însă, Completul de la Înalta Curte de Casație și Justiție, compus din judecătorii Ionuț Matei, Florentina Dragomir și Alina Ioana Ilie, au decis, pe lângă condamnările aplicate celorlalți inculpați celebri din acest dosar – Paul Philippe al României, Remus Truică etc. – să anuleze achitarea avocatului Roșu. Concret, instanța de apel a schimbat încadrarea juridică a faptei, pentru a majora limitele de pedeapsă pentru constituirea grupului infracțional organizat, de la 1 la 5 ani, la de la 3 la 10 ani, condamnându-l pe Robert Mihăiță Roșu la 4 ani pedeapsa principală și la 3 ani pedeapsa secundară, pe care le-a contopit, a majorat cuantumul pedepsei cu un an, și a pronunțat o condamnare definitivă la 5 ani de închisoare.

Procurorii sistemului nu se dezmint. Cer cercetarea protestatarilor

Procurorii „rezist”, la care făcea referire Șerban Nicolae, au intervenit și ei în acest scandal. Asociația „Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor” (o asociație coordonată de procuroarea apropiată lui Kovesi, Carmen Lăncrănjan) solicită Inspecției Judiciare și Consiliului Superior al Magistraturii să facă demersurile necesare și să apere reputația și independența magistraților judecători din cadrul Înaltei Curți de Casație în cazul Ferma Băneasa, în care avocatul Robert Roșu a fost condamnat. „Înțelegând că soluția pronunțată în dosarul indicat anterior a stârnit o puternică reacție emoțională acest fapt nu poate conduce la aducerea de injurii completului de judecată și nici la dezbaterea unei hotărâri definitive dincolo de principiile legale și de obligațiile de rezervă și deontologice ale reprezentanților profesiilor juridice”, mai arată această asociație.

Robert Roșu, condamnat după ce a fost achitat. Completul de apel a majorat limitele de pedeapsă, a contopit două pedepse și a aplicat un spor de încă un an.

Victor Ponta, acuzat de aceleași fapte, dar achitat

Fostul premier Victor Ponta atrage, într-o postare pe contul său de socializare, că DNA l-a pus sub acuzare pentru fapte similare cu cele reținute în sarcina avocatului Nicolae Roșu. „În anul 2015 am fost inculpat penal şi judecat pentru un contract de 2000 de euro/lună desfăşurat ca avocat în perioada 2007-2008! Din fericire Completul de 3 judecători de la ÎCCJ a decis în unanimitate achitarea, pentru că «faptele nu constituie infracțiune». Consider că un Stat de Drept adevărat are nevoie de magistrați şi de avocați în egală măsură. Toți având grijă să facă dreptate: vinovații să plătească, iar cei nevinovați să fie achitați”, a adăugat Ponta.

Șerban Nicolae: „Fără avocați = Fără justiție”

Fostul senator Șerban Nicolae, jurist și avocat, a reacționat, la rândul său, apreciind că fără avocați nu există justiție. „Profesia de avocat, veche de peste 2000 de ani, este menționată și în Constituția României”. Nicolae arată că, în urmă cu cinci ani, a semnalat tendința reintroducerii viziunii abuzive, specifică anilor regimului de inspirație stalinistă, potrivit căreia avocații sunt prezumați complici ai clienților lor. „Aspectul cel mai grav este, în opinia mea, acreditarea ideii că avocații, atunci când nu comit falsuri, evaziune fiscală și spălare de bani cu ajutorul contractelor de asistență juridică, sunt un fel de complici ai clienților, mai ales în cauzele de corupție și de fraudare a statului. Aceasta, pe fondul menținerii unui statut de inferioritate a avocatului față de procuror în cauzele penale, în fața instanței de judecată, dacă nu chiar o înrăutățire a acestui statut”, scria, în 2015, fostul senator. Șerban Nicolae subliniază că „Robert Roșu nu trebuia anchetat și trimis în judecată pentru exercitarea profesiei! Acum e tardiv. Și s-au creat deja precedente care vor fi invocate la ordin. În țara în care statul de drept devine «monopolul» câtorva procurori și judecători «rezist», majoritatea onestă și profesionistă, dar tăcută a profesioniștilor dreptului nu o să mai conteze”.

Șerban Nicolae a atras atenția că există un curent în sistem care vrea să îi transforme pe avocați în complici ai clienților