Radu Marinescu, după demisie: Am condus Justiția într-o perioadă de mari provocări

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat joi că și-a depus oficial demisia din funcție, printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Decizia vine în contextul hotărârii luate la nivelul conducerii PSD.

PSD a transmis un comunicat de presă prin care anunță că „demisiile miniștrilor social-democrați reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan”.

Marinescu a anunțat că demisia este una care respectă decizia politică adoptată în interiorul PSD.

„Astăzi, respectând decizia unanimă a conducerii PSD, bazată pe rezultatul consultării democratice intra-partinice anterioare, am depus la guvern, alături de colegii mei din partid, demisia din demnitatea publică de ministru al Justiției”, a transmis Marinescu.

Fostul ministru a anunțat că plecarea din funcție vine și cu obligația unui bilanț public al activității sale. El a scris că va prezenta rezultatele mandatului într-o conferință de presă programată pentru săptămâna viitoare.

„Acest gest obligă la un bilanț public, ceea ce voi face într-o conferință de presă săptămâna viitoare.”

Radu Marinescu a făcut și o trecere în revistă a principalelor direcții urmărite în timpul mandatului său.

El a punctat o serie de proiecte și reforme la care a contribuit, de la digitalizarea sistemului de justiție până la implicarea în eforturile de aderare la OCDE și implementarea proiectelor din PNRR.

„Independența, modernizarea, eficiența și credibilitatea justiției, protejarea drepturilor și libertăților cetățenești s-au numărat între preocupările mele majore, alături de infrastructura, digitalizare, contribuția esențială la efortul de aderare la OCDE, reforma ANP și ANC, elaborarea și avizarea unei legislații de calitate, a unor strategii multianuale , implementarea normelor europene, succesul cooperării judiciare internaționale și al proiectelor PNRR si multe altele. Am îndeplinit astfel obiective importante ale guvernării , am creat premisele realizării conform programului pentru altele și am livrat societății reforme și rezultate pozitive măsurabile.”, a mai spus fostul ministru.

Totodată, el a mulțumit echipei din minister pentru colaborare și rezultate.

„Nu am făcut aceste lucruri singur. Am gasit in Ministerul justiției și în instituțiile subordonate o echipă de profesioniști adevărați, alături de care eu și echipa cu care am venit am lucrat cu entuziasm, dedicare profesională și le mulțumesc tuturor pentru munca asiduă depusă pentru rezultatele obținute. Rămân dedicat activității până în ultima zi a mandatului meu, cu aceleași profesionalism și seriozitate care mi-au caracterizat parcursul profesional într-o viață dedicată dreptului și justiției.”, a precizat acesta.

(sursa: Mediafax)