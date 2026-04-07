Propunerile pentru șefia DNA și a Parchetului General merg la Cotroceni fără acordul CSM

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nu a reușit în termenul legal de 30 de zile să emită avizul consultativ în cazul lui Alex Florența și a lui Marius Voineag. Membrii Consiliului, plus ministrul Radu Marinescu, nu au reușit să constituie o majoritate care să permită luarea unei decizii în cazul celor doi (aviz favorabil sau negativ), ambii primind în patru ședințe diferite trei voturi 'pentru' și trei voturi 'împotrivă'.



Articolul 147 alineatul 3 din Legea 303/2022 spune că: 'În procedura de emitere a avizului de către Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dispozițiile articolului 168 se aplică în mod corespunzător. Avizul motivat al Consiliului Superior al Magistraturii se emite în termen de cel mult 30 de zile de la primirea solicitării ministrului Justiției. Avizul negativ poate fi motivat doar pe baza aspectelor privind cariera procurorului sau a celor privind modul de susținere a interviului în fața Secției pentru procurori'. De asemenea, alineatul 4 al aceluiași articol prevede că 'neemiterea avizului în termenul prevăzut la alineatul 3 nu împiedică continuarea procedurii'.



În aceste condiții, procedura și-a urmat cursul, iar ministrul Justiției i-a trimis președintelui Nicușor Dan propunerile pentru care a așteptat un aviz încă din data de 2 martie, fără o soluție de la CSM în privința celor doi magistrați.



Funcțiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și cea de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție au rămas vacante începând din 31 martie, iar cea de procuror-șef al DIICOT rămâne liberă de la data de 14 aprilie, adică în prima zi lucrătoare după vacanța de Paște.



Doar trei candidați la șefia marilor parchete au primit aviz pozitiv din partea CSM. Este vorba despre Codrin Horațiu Miron - nominalizat pentru funcția de procuror-șef al DIICOT, Viorel Cerbu - pentru funcția de procuror-șef al DNA și Marius-Ionel Ștefan - propus pentru funcția de procuror-șef adjunct al DNA.



Conform legii, Secția pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat, după care propunerile făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, sunt înaintate președintelui Nicușor Dan.



Președintele României poate refuza, motivat, numirea în funcțiile de conducere, aducând la cunoștința publicului motivele refuzului.



Decretul președintelui de numire în funcție sau refuzul motivat al acestuia se emite în maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerii de către ministrul Justiției

