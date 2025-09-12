Ministrul Justiției, după ce instanțe din țară au suspendat procese prin care pacienți solicită tratamente: „Trebuie să evite excese”

x close
de Redacția Jurnalul    |    12 Sep 2025   •   18:45
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat vineri că protestul din justiție nu poate anihila responsabilitatea de a soluționa cauze urgente.

Precizarea vine în contexul în care un avocat ar fi transmis pentru Digi 24 că judecătorii de la Curtea de Apel București ar fi suspendat, în contextul protestului magistraților, dosarul în care clientul său, care este bolnav de cancer, cere, printr-o ordonanță președințială, asigurarea tratamentului.

'Protestul din justiție nu poate anihila responsabilitatea de a soluționa cauze urgente și trebuie să evite excese care să îi afecteze pe români. Jurământul de a apăra drepturile și libertățile oamenilor impune, în realizarea justiției, să existe celeritate, mai ales atunci când justițiabilul duce o luptă contratimp pentru viață', a scris Radu Marinescu pe Facebook.

El a adăugat că tocmai independența judecătorilor obligă la a face dreptate cetățeanului.

'Fără a comenta ceea ce judecătorul independent este suveran a decide în cauza supusă soluționării, consider ca tocmai această independență obligă la a face dreptate cetățeanului, mai ales atunci când se opinează ca alt actor public nu ar fi făcut-o. Rog așadar justiția să acționeze cu echilibru, înțelepciune și responsabilitate și să evităm orice situație care să adâncească neîncrederea și nemulțumirea publicului', a subliniat ministrul.

AGERPRES

