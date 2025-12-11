Prima reacție a ministrului Justiției după conferința de presă a președintei Curții de Apel

Reacția ministrului a apărut la câteva minute după încheierea conferinței de presă de la Curtea de Apel.

„Am urmărit conferința de presă, cred că este un demers adecvat în contextul în care o investigație jurnalistică scoate în evidență potențiale probleme. (...) Este corect ca toate aceste probleme să fie abordat direct”, a explicat ministrul Justiției, Radu Marinescu, la Antena 3 CNN.

Totodată, ministrul Justiției a spus că „este responsabilitatea magistraților să analizeze și să ofere răspunsuri pe chestiunile concrete semnalate în acel reportaj”.

Președinta Curții de Apel București, Nicoleta Arsenie, a organizat joi o conferință de presă pentru a răspunde acuzațiilor făcute în cadrul investigației Recorder. Nicoleta Arsenie a avertizat că justiția este ținta unei campanii coordonate de delegitimare, în contextul finalizării unor dosare grele de către DNA, acțiuni care urmăresc să submineze încrederea publică înainte de pronunțarea verdictelor.

Președinta Curții de Apel București, Nicoleta Arsenie, a tras un semnal de alarmă privind presiunile publice și campaniile îndreptate împotriva sistemului judiciar, afirmând că mediul creat în ultima perioadă riscă să afecteze profund încrederea în actul de justiție. Magistratul a mai spus că, în pofida emoției populare generate de nume sonore din politică, „justiția nu înseamnă soluții prestabilite”, iar vinovăția nu este stabilită prin simpla emitere a unui rechizitoriu, ci doar după administrarea completă și echilibrată a probatoriului.

Arsenie a acuzat că, prin mesaje care depășesc limitele constituționale, justiția „a trecut de la câmp tactic la o arenă în care arbitrarul și diletantismul au valoare de lege”, susținând că există o preocupare evidentă de destructurare a puterii judecătorești și de înlocuire a acesteia „cu veritabile instanțe morale”.

Potrivit președintei Curții de Apel București, sistemul judiciar este supus unei campanii de „linșaj mediatic” și „demonizare”, prin contestarea întregii structuri de organizare, ridiculizarea conducerii și promovarea unor mesaje manipulate, uneori sub aparenta reprezentare profesională a unor persoane cu „eșec profesional-personal”. Arsenie a pus o întrebarea-cheie: „Cine beneficiază de delegitimarea simultană a DNA și a Curții de Apel București? Vedem acțiuni cu țintă de a crea haos controlat. Sincronizarea nu este accidentală”.

(sursa: Mediafax)