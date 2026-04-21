Raed Arafat pus sub acuzare de Parchetul Militar în mega-dosar contrabandă: Elicopter SMURD înlocuit ilegal după tragedie mortală în Moldova!

Raed Arafat acuzat de contrabandă cu elicopter SMURD!

Șeful DSU, Raed Arafat, a fost pus sub acuzare alături de alte 16 persoane într-un dosar exploziv de contrabandă legat de înlocuirea unui elicopter SMURD prăbușit tragic în Republica Moldova. Procurorii militari au declanșat urmărirea penală marți, conform unui comunicat oficial al Ministerului Public și surselor Antena 3 CNN. Evenimentul readuce în atenție o dramă din 2016 care a șocat România.

Tragedia din 2016: Elicopter SMURD prăbușit cu 4 morți

Totul a început pe 2 iunie 2016, în localitatea Haragîș din Republica Moldova. Un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI, în misiune SMURD, s-a prăbușit, soldându-se cu moartea celor patru membri ai echipajului și distrugerea totală a aeronavei. Accidentul a lăsat o rană adâncă în sistemul de urgențe, punând presiune pe înlocuirea rapidă a echipamentului salvator.

Polița CASCO a intrat în joc: asiguratorul trebuia să plătească peste 23,3 milioane de lei (circa 5,27 milioane de euro) sau să furnizeze o aeronavă similară, inclusiv cu echipamente medicale. Părțile au optat pentru înlocuire, dar aici intervine suspiciunea gravă de ilegalități.

Contrabandă cu elicopterul nou: Fără taxe vamale, prejudiciu de milioane

În noiembrie 2017, noul elicopter a fost preluat de IGAv de pe insula Guernsey și adus în România fără formalități vamale obligatorii. Procurorii militari de la Parchetul de pe lângă Curtea Militară de Apel acuză 17 persoane de infracțiuni de contrabandă în formă de coautorat, complicitate și instigare.

Aeronava a fost introdusă ilegal, pusă în exploatare fără liber vamal și fără plata taxelor, în special TVA. Prejudiciul estimat la bugetul de stat: 4.435.269,89 lei. Ancheta sugerează că implicarea în procedura de despăgubire a permis asiguratorului să scape de obligații prin livrarea unui elicopter nelegal importat, generând un folos necuvenit.

Procurorii subliniează că această etapă e doar pentru administrarea probelor și nu înfrânge prezumția de nevinovăție. Dar dosarul lovește direct în inima DSU, ridicând întrebări fierbinți: Cine a coordonat? Cum a trecut vama? Și ce impact are asupra siguranței publice?

Reacția lui Raed Arafat: „Campanie de discreditare" care pune în pericol cetățenii

După audieri la Parchetul Militar, Raed Arafat a ripostat dur, acuzând o manipulare politică. „În contextul anchetelor penale recente, îmi reafirm disponibilitatea deplină de a coopera cu autoritățile competente și de a sprijini orice demers legitim de clarificare a situației", a transmis șeful DSU.

El contestă acuzațiile: „Cu toate acestea, subliniez că, până în prezent, nu au fost prezentate niciun fel de elemente concrete care să indice existența unor fapte de natură penală." Arafat vede o forțare: „Persistența și extinderea acestor investigații cu privire la persoana mea și la activitatea mea profesională, în absența unor indicii reale și verificabile, ridică serioase semne de întrebare cu privire la temeinicia și proporționalității lor."

Mai mult, el denunță o asociere artificială: „În mod deosebit, atrag atenția asupra faptului că includerea mea în aceste demersuri apare ca fiind forțată și artificială, prin enunțarea unor pretinse teze de complicitate sau de coordonare a unor activități, în lipsa oricărei contribuții ori implicări reale din partea mea în situațiile investigate." Arafat avertizează asupra riscurilor: „Orice afectare nejustificată a credibilității mele în acest domeniu produce consecințe care depășesc planul individual, putând influența negativ încrederea publică în mecanismele de intervenție și în capacitatea instituțională de răspuns în situații de urgență."

Implicații majore: De la siguranța cetățenilor la jocuri politice

„Se dorește scoaterea mea din joc prin dosare fabricate!" – aceasta e esența reacției lui Arafat, care vede o campanie personală: „În acest context, devine tot mai evident că aceste acțiuni depășesc cadrul strict juridic, conturând caracteristicile unei campanii de discreditare. Așa cum am mai spus, există indicii că aceste demersuri sunt alimentate nu de considerente exclusiv instituționale, ci și de factori de natură personală, ceea ce este incompatibil cu standardele de imparțialitate și echilibru care ar trebui să guverneze orice procedură publică."

Dosarul ridică mize uriașe. SMURD salvează vieți zilnic – un elicopter ilegal înseamnă riscuri pentru misiuni? Prejudiciul de milioane lovește bugetul statului, iar acuzațiile vin în context politic tensionat. Arafat încheie optimist: „Consider esențial ca acțiunile autorităților să fie fundamentate exclusiv pe probe, legalitate și bună-credință și îmi exprim încrederea că adevărul va prevala, iar toate aceste aspecte vor fi evaluate cu obiectivitate, echilibru și responsabilitate."