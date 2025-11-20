Posibilă răsturnare în cazul Mario Iorgulescu

Prin această cale extraordinară de atac, procurorii solicită reanalizarea sentinței finale.

Dacă magistrații Curții Supreme vor respinge cererea, condamnarea de 8 ani rămâne definitivă și executorie.

În schimb, admiterea recursului în casație ar însemna stabilirea unui nou termen de judecată, unde instanța ar analiza punct cu punct motivele invocate de Parchet.

Este pentru a doua oară când dosarul ajunge în fața Curții Supreme printr-un recurs în casație.

În trecut, Mario Iorgulescu a formulat o cerere similară și a obținut anularea condamnării inițiale de 13 ani și 8 luni pentru omor.

În urma rejudecării, acesta a primit 8 ani și 8 luni pentru ucidere din culpă, iar ulterior pedeapsa a fost redusă la 8 ani, după ce două fapte s-au prescris, iar alte 8 luni au fost scăzute.

Potrivit anchetei, tragedia s-a produs în 2019, când Mario Iorgulescu a părăsit o petrecere aflându-se sub influența alcoolului și drogurilor, a urcat la volan și a intrat cu viteză într-un alt autovehicul.

Șoferul celuilalt autoturism a murit pe loc.

Ulterior, conform declarațiilor avocatului său, Iorgulescu ar fi fost scos din țară și internat într-o clinică privată din Italia, unde s-ar afla și în prezent.

Decizia magistraților de joi ar putea reprezenta ultimul pas procedural în acest dosar complex, intens mediatizat și analizat în spațiul public.

Verdictul va stabili dacă sentința rămâne definitivă sau dacă procesul se va întoarce în fața instanței pentru o nouă evaluare.

