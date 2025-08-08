Rețea de proxenetism, desființată după șase ani

x close
de Redacția Jurnalul    |    08 Aug 2025   •   10:30
Polițiștii constănțeni au făcut 34 de percheziții în județele Constanța, Tulcea, Prahova, Buzău și în București, într-o acțiune împotriva unei rețele de proxenetism care a funcționat șase ani.

Ancheta vizează o grupare care ar fi determinat mai multe femei să practice prostituția între 2018 și 2024, pentru a obține foloase materiale.

Membrii rețelei se deplasau frecvent în diverse localități din țară și își schimbau locațiile pentru a nu fi descoperiți de autorități și pentru a îngreuna documentarea activității lor ilegale.

La finalul perchezițiilor, 10 persoane au fost duse la sediul poliției pentru audieri.

Operațiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, cu sprijinul polițiștilor din Constanța și al jandarmilor de la Gruparea Mobilă „Tomis".

