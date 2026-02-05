Rețea de trafic de droguri cu conexiuni în America Latină. DIICOT a reținut trei persoane

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală au reținut joi, trei persoane cercetate pentru infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic international de droguri de risc și mare risc, trafic intern de droguri de risc și mare risc, deținere fără drept, de droguri de mare risc, în vederea consumului propriu și deținere fără drept, de droguri de risc, în vederea consumului propriu.

În cazul unuia dintre cei reținuți s-a reținut și conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

DIICOT a precizat într-un comunicat de presă că începând cu luna octombrie a anului 2025, inculpații au inițiat și au constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul de a obține beneficii materiale importante din comercializarea de droguri.

„Astfel, folosind conexiunile în mediile narco traficanților din America Latină și Europa, ale unuia dintre membrii grupului infracțional organizat ( cunoscut cu antecedente privind infracțiuni la regimul drogurilor, comise într-o tara non UE și care avea printre atribuțiile din cadrul grupării de criminalitate organizată și pe aceea de a asigura legătura cu producători și traficanți de cocaină din America Centrală și de Sud), inculpații au conceput un plan de a introduce, periodic, în România, cantități importante de droguri de mare risc (cocaină) și droguri de risc (hașiș), cu intenția de a le comercializa către o rețea de distribuitori”, a transmis DIICOT.

Procurorii precizează că în realizarea obiectivului grupării de criminalitate organizată, la finele lunii ianuarie 2026, doi dintre inculpați s-au deplasat în Europa de vest, de unde procurat și introdus pe teritoriul României, pe cale rutieră, cantitatea de aproximativ 5 kilograme cocaină și 8 kilograme hașiș, cu valoarea de piață de circa 400.000 euro.

„Ulterior, cei doi inculpați au stocat substanțele interzise, destinate comercializării, în locații de pe raza județului llfov și a municipiului București, de unde urmau a fi introduse pe piață.

În urma investigațiilor derulate, în cursul zilei de 04.02.2026, s-a realizat prinderea în flagrant a unuia dintre inculpați, în localitatea Gruiu, în timp ce transporta cu un autoturism, în vederea comercializării, aproximativ 4 kilograme cocaină și circa 8 kilograme hașiș. În acest context, până la momentul imobilizării sale, inculpatul a opus rezistență, provocând avarierea unor autoturisme ale poliție.Ulterior, în urma testării cu aparatul drug test, a reieșit că inculpatul se afla sub influența substanțelor interzise, stare în care a condus pe drumurile publice autoturismul în care se aflau drogurile destinate distribuirii”, se arată în comunicat.

DIICOT a anunțat că au fost efectuate 9 percheziții domiciliare, în municipiul București și pe raza județelor Ilfov și Constanța, fiind găsite și ridicate o altă cantitate de aproximativ 1 kilogram cocaină, hașiș, sume de bani, cântare de mare precizie, dar și înscrisuri relevante.

În cadrul aceleași acțiuni, un alt inculpat a fost depistat în orașul Voluntari, în timp ce deținea asupra sa, circa 80 grame rezină de canabis, drog de risc și 21 grame cocaină.

În continuare, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul Antidrog.

(sursa: Mediafax)