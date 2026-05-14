Descinderi de ultimă oră la Primăria Sectorului 3: Viceprimarul și șeful Poliției Locale, în vizorul DNA

de Redacția Jurnalul    |    14 Mai 2026   •   13:00
Nou val de percheziții DNA la Primăria Sectorului 3

Procurorii DNA fac astăzi noi percheziții la Primăria Sector 3, condusă de Robert Negoiță.

Procurorii DNA fac din nou percheziții la Primăria condusă de Robert Negoiță. Potrivit unor surse judiciare, în vizorul DNA sunt funcționari din primăria Sector 3 și persoane din Poliția locală sector 3.

Anchetatorii suspectează posibile fapte de corupție privind modul de promovare pe funcții ale unor angajați din Politia locală a sectorului 3, susțin surse judiciare.

În prezent, perchezițiile au loc în birourile din Primăria Sector 3, la funcționari ai instituției ce au făcut parte din comisiile de concurs.

În februarie 2026, Robert Negoiță a fost vizat de DNA pentru potențiala săvârșire a unor fapte de abuz în serviciu.

 

 

(sursa: Mediafax)

 

