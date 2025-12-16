x close
de Redacția Jurnalul    |    16 Dec 2025   •   18:45
De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu. Necropsia ridică semne de întrebare
Sursa foto: Hepta/Apar noi semne de întrebare privind moartea fostului ministru al Justiției

Procurorii au dispus deshumarea fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, în urma controverselor apărute după decesul acesteia și a informațiilor potrivit cărora ar fi fost înhumată fără efectuarea unei autopsii.

Cazul a generat reacții puternice în rândul magistraților și al apropiaților, mai ales după ce s-a aflat că fosta demnitară ajunsese anterior la spital cu mai multe leziuni și într-o stare de subnutriție, scrie Cancan.ro.

Contrar informațiilor vehiculate inițial în spațiul public, necropsia Rodicăi Stănoiu nu a fost realizată luni, ci marți, după deshumarea trupului neînsuflețit, în cadrul unui dosar de moarte suspectă deschis de Parchet.

Examinarea a fost efectuată de doi medici legiști, care au reevaluat cazul în detaliu.

Surse judiciare au precizat că specialiștii nu au identificat urme de violență pe corpul fostei ministre. A fost exclusă inclusiv ipoteza unei strangulări, iar concluzia preliminară indică faptul că decesul a survenit în urma unui stop cardiac. Cu toate acestea, anchetatorii subliniază că rămâne neclar ce anume a declanșat evenimentul cardiac fatal.

Pentru a lămuri pe deplin circumstanțele morții, au fost prelevate probe toxicologice în cursul zilei în care s-a efectuat necropsia Rodicăi Stănoiu. Rezultatele acestor analize sunt așteptate într-un interval care poate ajunge până la o lună, perioadă în care dosarul penal rămâne deschis.

Deschiderea anchetei a fost determinată și de declarațiile unor apropiați, care au susținut că Rodica Stănoiu ar fi prezentat mai multe lovituri pe corp, fără a se cunoaște proveniența acestora. De asemenea, au existat relatări potrivit cărora fosta ministră ar fi trăit izolată, în condiții care ridică semne de întrebare.

Magistratul Emilian Stănișor a declarat că, într-una dintre ultimele sale vizite, a perceput-o pe Rodica Stănoiu ca fiind speriată și vizibil slăbită, sugerând că aceasta ar fi devenit „prizonieră în propria casă”. Declarațiile au alimentat suspiciunile și au contribuit la decizia procurorilor de a cere deshumarea.

Până la finalizarea analizelor toxicologice, anchetatorii evită să formuleze concluzii definitive. Autoritățile precizează că toate ipotezele rămân deschise, iar rezultatele de laborator vor fi esențiale pentru stabilirea cauzei exacte a decesului.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: rodica stanoiu necropsie
