Apple sărbătorește jumătate de secol de la înființare: Evenimente globale și noi produse lansate în martie 2026

Concert și evenimente la New York

Primul eveniment a avut loc pe 13 martie la Apple Grand Central. Artista Alicia Keys a susținut un show memorabil. Ea este unul dintre primii artiști care și-au lansat catalogul muzical în Spatial Audio pe Apple Music și a fost cap de afiș al concertului Apple Music Live, potriviit useit.ro.

Potrivit site-ului oficial Apple, fiecare eveniment „scoate în evidență creativitatea umană și ingeniozitatea în acțiune” și demonstrează „lucrurile remarcabile pe care oamenii le pot realiza cu un produs Apple”.

Lansări de produse și mesajul lui Tim Cook

În cadrul aniversării, Apple a prezentat și MacBook Neo, primul laptop Mac cu preț redus, dar și alte noutăți care vor fi detaliate pe parcursul lunii.

CEO-ul companiei, Tim Cook, a deschis seria de evenimente printr-o scrisoare adresată fanilor, subliniind că aniversarea marchează începutul unui program de întâlniri și activități globale.

Începuturile Apple

Fondată pe 1 aprilie 1976 de Steve Jobs și Stephen G. Wozniak, compania și-a început activitatea în garajul familiei Jobs, împreună cu Ronald Wayne, un director cu experiență în industria tehnologică. Jobs și Wozniak dețineau fiecare 45% din companie, iar Wayne 10%. Pentru a strânge capitalul necesar, Jobs și-a vândut mașina Volkswagen, iar Wozniak calculatorul.

Primul produs al companiei, Apple I a fost prezentat în iulie 1976 la o întâlnire a Homebrew Computer Club și a fost vândut la prețul de 666,66 dolari.

De la începuturile sale modeste într-un garaj, Apple a crescut până la a deveni unul dintre cei mai influenți jucători din industria tehnologică mondială, marcând acum o jumătate de secol de inovație.