Munții Măcinului și Delta Dunării, printre cele mai ieftine destinații din UE

Tariful este practicat din anul 2024, atunci când a crescut de la 6 lei de persoană, valabilitatea acestuia pentru două zile fiind explicată prin faptul că turismul în zonă este în special de weekend.



"Acest tarif nu are scopul de a dezvolta din punct de vedere economic un cadru administrativ. El se regăseşte în echipamentele de informare şi de direcţionare în teren, iar turiştii apreciază acest lucru", a menţionat, pentru AGERPRES, directorul Administraţiei PNMM, Viorel Roşca.



Numărul turiştilor înregistrat anul trecut de Administraţia PNMM, circa 16.500, s-a menţinut în ultimii doi ani scăzut în comparaţie cu cel din anul 2023, atunci când s-a înregistrat un vârf de circa 19.000 de vizitatori, pe fondul dării în folosinţă a podului peste Dunăre dintre judeţele Brăila şi Tulcea, dar şi din cauza numărului restrâns de unităţi de cazare din zonă.



"Noi nu am avut probleme cu afectarea biodiversităţii. Mulţumirea noastră este că feedback-ul primit de la turişti este pozitiv în ceea ce priveşte marcarea, semnalizarea traseelor cu săgeţi şi panouri de informare, în ceea ce priveşte prezenţa personalului de teren care sprijină vizitatorii cu informaţii despre biodiversitate sau pur şi simplu despre modul de desfăşurare a turismului", a menţionat Viorel Roşca.



De altfel, şi tariful de acces în Delta Dunării este de 5 lei pe zi, iar valoarea acestuia nu a fost schimbată de mai mulţi ani, permisul fiind gratuit pentru elevi, studenţi, pensionari, veterani de război, foşti deţinuţi politici, persoane cu handicap şi persoanele fizice cu domiciliul în perimetrul rezervaţiei sau în localităţile limitrofe, însă de-a lungul timpului mai mulţi guvernatori ai Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării au semnalat că în nicio zonă din Europa nu se practică tarife atât de mici.



PNMM numără 72 de specii endemice, care nu se mai regăsesc în alte zone, este singura zonă din Uniunea Europeană unde ecosistemele specifice zonei de stepă se întâlnesc alături de păduri submediteraneene şi balcanice, iar Munţii Măcinului au o deosebită importanţă între formaţiunile muntoase de pe teritoriul României, fiind cei mai vechi munţi din ţară.



Pe teritoriul parcului există una din cele mai vechi, interesante şi cunoscute rezervaţii din România, Rezervaţia Naturală Valea Fagilor. Aceasta se remarcă prin prezenţa unică şi viguroasă a fagului tauric ce prezintă caractere intermediare între fagul autohton şi fagul oriental şi a florei de subarboret, unică în Dobrogea şi asemănătoare făgetelor din Crimeea.



Delta Dunării, declarată Rezervaţie a Biosferei în anul 1990, are o suprafaţă totală de 4.178 kilometri pătraţi, 82% din aceasta regăsindu-se pe teritoriul României, iar restul pe cel al Ucrainei. Zonă umedă de importanţă internaţională, Delta Dunării este inclusă în Lista Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural al UNESCO, numără peste 9.000 de specii, fiind renumită pentru fauna ornitologică.



La fel ca în PNMM, comunităţile locale din Delta Dunării se caracterizează prin diversitate etnică, principalele ocupaţii ale persoanelor din localităţile înconjurate de ape fiind pescuitul, turismul şi creşterea animalelor.

