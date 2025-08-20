Șeful DNA acuză public atacuri după dosarul deschis lui Florian Coldea: „O să cântăresc foarte bine”

„Cele mai multe critici la noi au venit după dosarul Coldea, fără doar și poate. De acolo lucrurile au căpătat alte valențe, au căpătat valențe personale, nu de critică jurnalistică. Mie CSM mi-a apărat reputația de vreo 4-5 ori”, a spus șeful DNA, la Aleph News, notează gandul.ro.

Marius Voineag spune că atacurile au venit din partea unor politicieni și că intenționează după ce nu va ma fi pe funcție să acționeze în instanță.

„Au fost atacuri care s-au văzut ale unor politicieni, atacuri care îi descalifică foarte mult. Sunt inculpați care nu au vorbit la nivelul la care au vorbit unii politicieni și față de care, cu siguranță, o să cântăresc foarte bine, acum sunt pe funcție, dar o să cântăresc foarte mult și o să mă adresez și instanțelor pentru că au fost atacuri absolut suburbane. Sunt atacuri care sunt mai mult despre ei decât despre noi”, a mai spus Voineag.

(sursa: Mediafax)