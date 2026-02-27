Autoritatea Vamală joacă în filmul „Adio, dar rămân cu Bălan!”

„Prin expertiza sa, Alexandru Bogdan Bălan îşi propune să consolideze rolul Autorităţii Vamale Române în protejarea intereselor economice ale României şi ale Uniunii Europene, în combaterea evaziunii fiscale şi în facilitarea comerţului legitim”, arăta Autoritatea Vamală Română, într-un comunicat, după numirea acestuia la conducerea Vămilor. Dar el nu a rămas prea mult în funcție. În 6 luni, Alexandru Bogdan Bălan a fost numit, destituit și iar numit la conducerea Vămii.

Bogdan Alexandru Bălan (41 de ani) a fost urmărit penal timp de 9 ani pentru abuz în serviciu și fals intelectual în dosarul fostului patron Romprest, Florian Walter.

„Nu regăsim, cu privire la faptele sesizate, nici elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, nici urmarea imediată și nici raportul de cauzalitate între acestea. Lipsa relei credințe în ceea ce priveşte infracțiunea de abuz în serviciu rezultă şi din lipsa oricărui mijloc de probă care să demonstreze existența unei înțelegeri între suspecți şi reprezentanții societăților de pe lanțurile de achiziție aferente celor două circuite comerciale în vederea creării, acestora din urmă, a unui avantaj fiscal”, menționau procurorii în decizia de clasare, potrivit G4media.

În acest dosar, Florian Walter, care a decedat în 2019, era acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani. Dosarul viza o presupusă relație de corupție între fostul patron Romprest și inspectorii ANAF care au fost în control la firma de salubritate.

Autoritatea Vamală Română este instituţia responsabilă cu aplicarea legislaţiei vamale, protejarea frontierelor economice, combaterea evaziunii fiscale şi a traficului ilicit de mărfuri şi sprijinirea mediului de afaceri prin facilitarea comerţului legal.

Dat afară după scandalul de corupție din Portul Constanța

Cu puțin timp înainte de demiterea lui pe 27 ianuarie 2026, Autoritatea Vamală Română era zguduită de un mare scandalul de corupție în Portul Constanța. Raportul întocmit de inspectorii Ministerului Finanțelor, după controlul din Vama Constanța, care a durat mai multe luni, scotea la iveală o serie de nereguli grave în activitatea vameșilor. Documentul cu nr. 260274 este înregistrat în 22 decembrie 2025, iar perioada verificată de corpul de control este 1 martie - 25 iunie 2025. Ulterior, și DNA a declanşat o anchetă de proporţii în Portul Constanţa, care a dus la reţinerea mai multor politicieni şi oameni de afaceri din zonă. Ancheta viza o presupusă reţea de corupţie în care ar fi implicate şpăgi de mii de euro cu oameni de afaceri locali influenţi, foşti vameşi influenţi în Port şi unul din şefii PSD Constanţa, Ion Dumitrache, dar şi Teodorescu Mihai, director în port.

Cine este Bogdan Bălan

Bogdan Bălan a absolvit Facultatea de Drept a Universității Dimitrie Cantemir din București și are o diplomă de master în Dreptul Afacerilor la Academia de Poliție din București (2008 - 2010). El a fost inspector vamal superior la Vama Bistrița-Năsăud, unde lucra din 2024, potrivit CV său. Anterior, el a mai ocupat o serie de funcții în zona de control. Astfel, el a fost inspector vamal superior la Biroul vamal Poșta București și la Autoritatea Vamală Română, dar și inspector la Direcția Generală Antifraudă din cadrul ANAF.

„Este o sfidare!”

„Cred că este o sfidare! Din punctul meu de vedere, este o sfidare. Vama este într-o situație foarte delicată la ora actuală. Este împărțită în diferite găști și astfel de numiri, peste noapte, fac foarte mult rău instituției, dar și țării, ca imagine, atât pe plan național, cât și internațional. Chiar nu se mai găsește niciun om pe care să îl pună într-o funcție pentru a rezolva ceva? Instituția Vamală trebuie să funcționeze. La ora actuală, tipul acesta de coordonare este dezastruos. Ce spune lumea asta despre noi, ce spune Bruxelles-ul? Nu are cum cineva din instituția asta a vămilor europene să te mai creadă, să facem hub european aici, în momentul în care ne prezentăm în forma asta, când îl demiți azi și mâine repui aceeași persoana în funcție. E o nebunie”, a declarat Vasile Marica pentru dcnews.ro comentând numirea lui Bălan în această funcție.

”Într-o instituție ca Vama este, în general, inevitabil să ai dosare. Vrei, nu vrei, greșești, sunt foarte multe influențe, presiuni, nu este o instituție ușor de condus, dar să vină cu tipul acesta de atitudine (ca în cazul Bălan - n.r), nu mai înțeleg nici angajații ce se întâmplă. Vor fi pe cont propriu și vor încerca să iasă la pensie.

Subliniez chestiunea de competență. Atât timp cât îl demiți din incompetență și îl pui la loc ca fiind competent înseamnă că ești un Guvern neserios. Semnalul dat este foarte prost pentru cetățeni, agenți economici, instituții și angajații lor, pentru relația internațională!”, a mai spus Vasile Marica, președinte SED-LEX.