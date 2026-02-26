x close
Gropile din București, reparate în 3-4 săptămâni? Băluță anunță un plan comun cu Primăria Capitalei

de Redacția Jurnalul    |    26 Feb 2026   •   21:05
Sursa foto: Băluță spune că primarii de sector trebuie să intervină „simultan și integrat” pentru refacerea asfaltului plin de gropi

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, afirmă că urgențele legate de gropile apărute pe străzile din București pot fi rezolvate în 10-14 zile, iar într-o lună situația ar urma să fie „rezonabilă”, în urma unei intervenții comune între sectoare și Primăria Municipiului București.

„În primul rând, înainte să încep cu explicații, așa cum se obișnuiește de-a lungul timpului, vreau să îmi cer scuze pentru situația în care ne găsim cu toții și vreau să vă spun că în următoarele săptămâni am convingerea că nu doar în sectorul 4, ci în întregul București, lucrurile acestea se vor remedia”, a declarat Băluță, joi seara, la Digi24.

Edilul a explicat că situația actuală este rezultatul unei ierni dificile și al variațiilor mari de temperatură.

„Există un plan de deszăpezire aprobat de Primăria Municipiului București, valabil pentru fiecare sector. În al doilea rând, am avut o iarnă extrem de dificilă, cu diferențe foarte mari de temperatură, pe de-o parte, iar pe de altă parte, ninsorile multiple și abundente pe care le-am avut au determinat această deteriorare a carosabilului în tot orașul”, a spus primarul.

El a precizat că intervențiile depind de condițiile meteo.

„În mod evident, în regim de urgență, iar dacă din zilele acestea temperaturile permit intervenția, pentru că trebuie să avem peste 5 grade pentru a putea să punem în condiții de siguranță asfalt, altfel încât el să nu cadă, din zilele următoare putem să ne apucăm de lucru”.

Băluță a anunțat și o inițiativă comună între sectoare și Primăria Capitalei pentru accelerarea lucrărilor.

„Chiar astăzi am avut o inițiativă extrem de utilă pentru toți bucureștenii, și anume aceea ca Primăria Capitalei, împreună cu sectoarele Bucureștiului, să poată să lucreze pe oricare stradă, fie că este în administrarea sectorului sau a Primăriei Municipiului București, astfel încât viteza cu care putem să reparăm gropile să fie una exponențial crescută. De aceea am convingerea că în următoarele 3-4 săptămâni, mare parte din ceea ce vedem, atât pe bulevarde, cât și pe străzile secundare, situația va fi mult îmbunătățită”.

Întrebat în cât timp ar putea fi rezolvată problema, edilul a răspuns: „Urgențele pot fi rezolvate cu certitudine în următoarele 10-14 zile, iar o situație cu adevărat rezonabilă o vom putea întâlni cam peste o lună”.

(sursa: Mediafax)

×
Subiecte în articol: baluta primaria capitalei gropi
