Tânăr de 19 ani arestat pentru trafic de droguri în Ploiești

de Redacția Jurnalul    |    31 Dec 2025   •   19:20
Un tânăr de 19 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins cu 18 doze de canabis pregătite pentru vânzare.

Polițiștii și procurorii DIICOT au descoperit că acesta vindea droguri de mai multe luni în Ploiești.

Activitatea tânărului a început în luna august, perioadă în care acesta a vândut diferite cantități de canabis cu prețuri între 50 și 60 de lei gramul.

Luni, tânărul a fost interceptat pe stradă de un echipaj de jandarmi. Aceștia au găsit asupra lui cele 18 doze și un grinder.

Investigația a continuat cu o percheziție la locuința acestuia, unde polițiștii au obiecte purtând urme de substanță, o cantitate de canabis, grindere, un cântar de precizie, precum și alte mijloace de probă.

În aceeași zi, procurorii au decis reținerea suspectului pentru trafic și consum propriu de droguri de risc.

Marți, judecătorii de la Tribunalul Prahova au aprobat cererea de arestare preventivă, astfel că tânărul va rămâne în arest pentru următoarele 30 de zile.

diicot arestat trafic droguri
