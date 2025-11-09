Și-a violat soția și a condus băut. Bărbat, arestat preventiv pentru 30 de zile

Vineri, Poliția Orașului Simeria a fost sesizată de o femeie de 27 de ani din aceeași localitate, cu privire la faptul că soțul său ar fi întreținut raporturi sexuale prin constrângere cu aceasta.

Bărbatul a fost depistat și condus la sediul poliției, ulterior fiind reținut pentru 24 de ore. Sâmbătă, față de acesta s-a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile, potrivit IPJ Hunedoara.

Totodată, polițiștii au stabilit, în urma verificărilor efectuate, că bărbatul este bănuit și de săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Acesta a fost prins de polițiști, la data de 29 octombrie, în timp ce conducea, având o concentrație de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat.

(sursa: Mediafax)