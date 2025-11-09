x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Justitie Și-a violat soția și a condus băut. Bărbat, arestat preventiv pentru 30 de zile

Și-a violat soția și a condus băut. Bărbat, arestat preventiv pentru 30 de zile

de Redacția Jurnalul    |    09 Noi 2025   •   10:20
Și-a violat soția și a condus băut. Bărbat, arestat preventiv pentru 30 de zile

Un bărbat de 43 de ani din Simeria, județul Hunedoara, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-ar fi violat soția și a fost prins conducând un autoturism sub influența alcoolului.

Vineri, Poliția Orașului Simeria a fost sesizată de o femeie de 27 de ani din aceeași localitate, cu privire la faptul că soțul său ar fi întreținut raporturi sexuale prin constrângere cu aceasta.

Bărbatul a fost depistat și condus la sediul poliției, ulterior fiind reținut pentru 24 de ore. Sâmbătă, față de acesta s-a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile, potrivit IPJ Hunedoara.

Totodată, polițiștii au stabilit, în urma verificărilor efectuate, că bărbatul este bănuit și de săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Acesta a fost prins de polițiști, la data de 29 octombrie, în timp ce conducea, având o concentrație de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: viol arestat baut
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri