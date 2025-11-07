Accident pe A2: Trafic deviat către București după coliziunea a trei autoturisme

x close
de Redacția Jurnalul    |    07 Noi 2025   •   08:27
Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme blochează vineri dimineață circulația pe Autostrada A2, sensul Constanța - București, în zona localității Dor Mărunt, județul Călărași.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că accidentul s-a produs la kilometrul 67 al autostrăzii, necesitând devierea completă a traficului până la degajarea părții carosabile.

Până la degajarea părții carosabile, în urma accidentului cu trei autoturisme implicate, produs la kilometrul 67, pe Autostrada A2 pe sensul Constanța – București, în zona localității Dor Mărunt, județul Călărași, circulația a fost deviată către DN 3A între kilometrii 105 (Drajna) – 64 (Lehliu Gară).

Se estimează reluarea traficului pe A2 după ora 07:45.

(sursa: Mediafax)

