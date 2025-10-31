Accident pe Autostrada A1, în Argeș, al doilea de vineri dimineața

x close
de Redacția Jurnalul    |    31 Oct 2025   •   10:35
Încă un accident a avut loc vineri dimineața, pe Autostrada A1, sensul București - Pitești, fiind implicate o autoutilitară și o mașină.

Potrivit ISU Argeș, un alt eveniment rutier s-a produs tot pe Autostrada A1, sensul București-Pitești, la ieșirea din Teiu.

Sunt implicate o autoutilitară, care este răsturnată pe sensul de mers, și un autoturism.

Echipajul medical SMURD asistă o persoană rănită.

Acesta este al doilea accident produs pe Autostrada A1 București - Pitești, vineri dimineața. Primul dintre accidente a avut loc e sensul spre București și au fost implicate trei mașini.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident a1 argeş
