Accident pe Autostrada A1, în Argeș, al doilea de vineri dimineața

Potrivit ISU Argeș, un alt eveniment rutier s-a produs tot pe Autostrada A1, sensul București-Pitești, la ieșirea din Teiu.

Sunt implicate o autoutilitară, care este răsturnată pe sensul de mers, și un autoturism.

Echipajul medical SMURD asistă o persoană rănită.

Acesta este al doilea accident produs pe Autostrada A1 București - Pitești, vineri dimineața. Primul dintre accidente a avut loc e sensul spre București și au fost implicate trei mașini.

(sursa: Mediafax)