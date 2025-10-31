Accident pe Autostrada A1, în Argeș, al doilea de vineri dimineața

Primele rezultate ale necropsiei în cazul doctoriței Ștefania Szabo. Ce substanțe au descoperit anchetatorii în corpul ei
Potrivit ISU Argeș, un alt eveniment rutier s-a produs tot pe Autostrada A1, sensul București-Pitești, la ieșirea din Teiu.
Sunt implicate o autoutilitară, care este răsturnată pe sensul de mers, și un autoturism.
Echipajul medical SMURD asistă o persoană rănită.
Acesta este al doilea accident produs pe Autostrada A1 București - Pitești, vineri dimineața. Primul dintre accidente a avut loc e sensul spre București și au fost implicate trei mașini.
(sursa: Mediafax)
