de Redacția Jurnalul    |    17 Oct 2025   •   11:01
Accident între un autoturism și un camion. Un bărbat a murit, alți doi au fost răniți

Un accident în care au fost implicate un autoturism și un camion a avut loc vineri dimineața pe un drum județean din Giurgiu. Un bărbat a murit, iar alți doi au fost răniți.

Potrivit ISU Giurgiu, accidentul a avut loc pe DJ 412 A, în afara localității Popești. Au fost implicate un autoturism și un autocamion.

La fața locului au intervenit o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o unitate de terapie intensivă mobilă, trei ambulanțe SAJ, elicopterul SMURD și poliția.

Echipajele medicale au găsit un bărbat inconștient, fiind începute imediat manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, acesta nu a mai putut fi salvat.

Alți doi bărbați au fost transportați la spitale din capitală.

(sursa: Mediafax)

