Accident cu opt persoane implicate, inclusiv minori, la Coşereni. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie

"Din informaţiile primite la acest moment, ar fi opt persoane implicate, printre care s-ar afla şi minori. Pentru optimizarea misiunii de răspuns, la nivelul judeţului a fost activat Planul Roşu de Intervenţie", a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa.



La faţa locului au fost alocate o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal şi victime multiple şi trei ambulanţe SMURD.



În sprijin, resursele trimise la caz au fost suplimentate cu cinci ambulanţe aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă şi cu un elicopter SMURD.



