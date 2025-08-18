Accident cu cinci autoturisme la Murfatlar

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat producerea unui accident rutier pe Autostrada A2, în județul Constanța.

Evenimentul a avut loc pe sensul de mers Constanța–București, la kilometrul 198, în apropierea localității Murfatlar, unde cinci autoturisme au intrat în coliziune.

În urma impactului, două dintre vehicule au rămas imobilizate pe banda a doua a autostrăzii. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.

Circulația se desfășoară dirijat, pe prima bandă, iar autoritățile estimează că traficul va reveni la normal după ora 12.00.

(sursa: Mediafax)