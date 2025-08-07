Accident cu patru mașini la Codlea: trei răniți și trafic blocat pe DN 1

Traficul pe DN 1 este întrerupt complet în zona Codlea din Brașov în urma unui accident rutier în care s-au ciocnit patru autoturisme. Trei persoane au fost rănite și vor fi evaluate de personalul medical.

Poliția a blocat circulația pe ambele sensuri pentru a permite intervenția echipajelor de urgență și cercetarea accidentului.

Din cauza blocajului, valorile de trafic sunt în creștere în zonă.

Centrul Infotrafic anunță că circulația ar putea fi reluată în jurul orei 19:30.

(sursa: Mediafax)