Accident cu patru mașini la Codlea: trei răniți și trafic blocat pe DN 1

de Redacția Jurnalul    |    07 Aug 2025   •   18:41
Patru autoturisme s-au ciocnit pe DN 1 la Codlea, iar trei persoane urmează să fie evaluate medical. Drumul este închis pe ambele sensuri până în jurul orei 19:30.

Traficul pe DN 1 este întrerupt complet în zona Codlea din Brașov în urma unui accident rutier în care s-au ciocnit patru autoturisme. Trei persoane au fost rănite și vor fi evaluate de personalul medical.

Poliția a blocat circulația pe ambele sensuri pentru a permite intervenția echipajelor de urgență și cercetarea accidentului.

Din cauza blocajului, valorile de trafic sunt în creștere în zonă.

Centrul Infotrafic anunță că circulația ar putea fi reluată în jurul orei 19:30.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident codlea DN 1
