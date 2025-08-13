x close
Accident cumplit pe autostrada București-Pitești

de Redacția Jurnalul    |    13 Aug 2025   •   08:11
Sursa foto: Arhiva Jurnalul

Șoferul unei autoutilitare a murit într-un accident produs miercuri dimineața pe autostrada București-Pitești. Traficul este blocat.

Centrul Infotrafic anunță că autoutilitara a lovit glisiera mediană și s-a răsturnat pe carosabil, blocând deplasarea pe ambele benzi pe sensul București – Pitești al Autostrăzii A1, la kilometrul 76, în zona localității Ionești, județul Dâmbovița.

În urma accidentului, șoferul a murit.

În zonă se circulă dirijat, pe banda de urgență pe sensul către Pitești, fiind restricționat traficul și pe a doua bandă pe sensul opus.

(sursa: Mediafax)

