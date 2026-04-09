x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Accident cumplit pe DN 1A. Pompierii intervin pentru salvarea victimelor

de Redacția Jurnalul    |    09 Apr 2026   •   08:56
Sursa foto: Hepta/Pompierii, gata de intervenție

Pompierii și echipajele medicale intervin joi dimineață la un accident rutier în Boldești-Scăeni, unde există mai multe victime și este nevoie de intervenție rapidă.

Un accident rutier produs pe DN 1A, în zona localității Boldești-Scăeni, a mobilizat rapid forțe importante de intervenție din județul Prahova. Pompierii militari au ajuns la fața locului pentru a preveni izbucnirea unor incendii și pentru a acorda primul ajutor victimelor.

Autoritățile au decis activarea Planului Roșu de Intervenție, fiindcă există posibilitatea unui număr mare de persoane rănite. Această măsură permite mobilizarea rapidă a resurselor și coordonarea eficientă a echipajelor implicate.

Pentru gestionarea situației, au fost trimise mai multe echipaje specializate. Printre acestea se află o autospecială de stingere dotată cu echipamente de descarcerare, o autospecială pentru transportul victimelor multiple, o ambulanță de terapie intensivă mobilă cu medic și patru ambulanțe SMURD de tip B2.

Echipajele intervin pentru salvarea persoanelor implicate și pentru limitarea oricăror riscuri suplimentare.

În urma evaluării medicale, Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. În prezent, șase persoane sunt asistate medical, anunță ISU Prahova.

În respectivul microbuz se aflau 11 persoane.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: accident cumplit DN 1A pompieri
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri