Alertă aeriană în Ungaria: Airbus cu sute de oameni la bord, escortat de avioane militare

Anunțul a fost făcut de premierul ungar Péter Magyar, care a precizat că alerta a fost declanșată la solicitarea Centrului NATO pentru Operațiuni Aeriene Combinate. Potrivit acestuia, a fost activat cel mai înalt nivel de alertă prevăzut pentru astfel de situații.

Avioanele de luptă au decolat pentru interceptarea aeronavei Airbus A321, care traversa spațiul aerian ungar. La scurt timp după decolare, piloții militari au stabilit contact vizual cu echipajul avionului de pasageri. Ulterior, piloții aeronavei civile au reluat comunicațiile radio cu autoritățile ungare de control aerian.

„Perechea de avioane Gripen aflată în serviciul de poliție aeriană a stabilit rapid contactul vizual cu aeronava”, a transmis premierul ungar.Conform procedurilor NATO și ale apărării aeriene, avioanele militare au escortat aeronava până la limita spațiului aerian al Ungariei.

Avionul și-a continuat apoi zborul conform planului de zbor și a părăsit spațiul aerian ungar în direcția Austriei. Potrivit autorităților, aeronava civilă a ieșit din spațiul aerian al Ungariei la ora 20:10. După încheierea misiunii, avioanele Gripen s-au întors fără incidente la baza aeriană de la Kecskemét.

Péter Magyar a apreciat reacția structurilor militare implicate în gestionarea incidentului de joi. „Serviciul de poliție aeriană al Forțelor Armate Ungare și sistemul integrat de apărare aeriană al NATO au funcționat eficient pe parcursul întregului incident”, a afirmat premierul.

Autoritățile nu au indicat existența unei amenințări la adresa siguranței zborului, iar cauza întreruperii comunicațiilor radio nu a fost deocamdată precizată.

(sursa: Mediafax)