Accident cumplit. Două microbuze s-au ciocnit în Timiș

ISU Timiș a intervenit, miercuri noaptea, în jurul orei 23:35, la un accident rutier produs între un microbuz de persoane și un microbuz de transport marfă, pe A1, km 518, în Județul Timiș, pe sensul de mers Arad - Timișoara.

În accident au fost implicate 11 persoane, acestea fiind conștiente, cooperante și neîncarcerate.

Cinci persoane, între care trei femei și doi bărbați, au fost transportate la Unitatea de Primire Urgențe din Timișoara pentru investigații și îngrijiri medicale suplimentare.

Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea cauzei producerii accidentului.

(sursa: Mediafax)