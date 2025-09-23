Accident cumplit în județul Suceava

Un italian i-a băgat capul iubitei românce într-o oală cu apă fierbinte, iar ea l-a înjunghiat. Amândoi sunt la spital
Șoferul, un bărbat de 35 de ani, a rămas prins în autoturismul avariat și era inconștient când au ajuns echipajele de salvare.
Pompierii au folosit echipamente speciale pentru a-l scoate din mașină, iar apoi l-au predat medicilor SMURD și SAJ.
În ciuda eforturilor paramedicilor de a-l resuscita, bărbatul nu a putut fi salvat și a fost declarat decedat la fața locului.
(sursa: Mediafax)
