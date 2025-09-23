x close
Accident cumplit în județul Suceava

de Redacția Jurnalul    |    23 Sep 2025   •   08:02
Un accident mortal s-a produs în noaptea de luni spre marți, în localitatea Ostra, județul Suceava. O mașină cu doi ocupanți a lovit violent un stâlp de electricitate.

Șoferul, un bărbat de 35 de ani, a rămas prins în autoturismul avariat și era inconștient când au ajuns echipajele de salvare.

Pompierii au folosit echipamente speciale pentru a-l scoate din mașină, iar apoi l-au predat medicilor SMURD și SAJ.

În ciuda eforturilor paramedicilor de a-l resuscita, bărbatul nu a putut fi salvat și a fost declarat decedat la fața locului.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident mortal judetul suceava mort
