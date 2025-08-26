Accident cumplit în Vrancea, între două camioane. Traficul este blocat total. Un om a murit

UPDATE:

Potrivit ISU Vrancea, pompierii militari au acționat pentru descarcerarea a două victime și asigurarea măsurilor de prevenire a posibilelor situații de urgență ce ar putea apărea.

Din nefericire, una dintre acestea era decedată, cealaltă fiind preluată, inconștientă, de echipajul SAJ.

Știre inițială:

Accidentul a avut loc pe DN2/E85, în localitatea Domnești, fiind implicate două autocamioane, informează Poliția Vrancea.

Traficul este blocat total.

În urma accidentului, două persoane au rămas încarcerate.

Din cauza accidentului înregistrat pe DN 2 în localitatea Domnești, pentru a evita aglomerarea și timpii mari de așteptare, traficul rutier a fost deviat pe ruta Adjud-DN11A-Podu Turcului-Tecuci-DN24- Tișița, pentru șoferii care vin dinspre Bacău și pe același traseu în sens invers pentru cei care se deplasează dinspre Focșani.

(sursa: Mediafax)