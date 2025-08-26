x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Accident cumplit în Vrancea, între două camioane. Traficul este blocat total. Un om a murit

Accident cumplit în Vrancea, între două camioane. Traficul este blocat total. Un om a murit

de Redacția Jurnalul    |    26 Aug 2025   •   22:05
Accident cumplit în Vrancea, între două camioane. Traficul este blocat total. Un om a murit
Sursa foto: Facebook Ciprian Munteanu

Două camioane au fost implicate într-un accident marți seara, pe DN 2/ E85, în localitatea Domnești, județul Vrancea. Două persoane sunt încarcerate, iar traficul rutier este blocat.

UPDATE:

Potrivit ISU Vrancea, pompierii militari au acționat pentru descarcerarea a două victime și asigurarea măsurilor de prevenire a posibilelor situații de urgență ce ar putea apărea.

Din nefericire, una dintre acestea era decedată, cealaltă fiind preluată, inconștientă, de echipajul SAJ.

Știre inițială:

Accidentul a avut loc pe DN2/E85, în localitatea Domnești, fiind implicate două autocamioane, informează Poliția Vrancea.

Traficul este blocat total.

În urma accidentului, două persoane au rămas încarcerate.

Citește pe Antena3.ro

Din cauza accidentului înregistrat pe DN 2 în localitatea Domnești, pentru a evita aglomerarea și timpii mari de așteptare, traficul rutier a fost deviat pe ruta Adjud-DN11A-Podu Turcului-Tecuci-DN24- Tișița, pentru șoferii care vin dinspre Bacău și pe același traseu în sens invers pentru cei care se deplasează dinspre Focșani.

(sursa: Mediafax)

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: accident camioane Vrancea
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri