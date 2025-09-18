Accident cumplit în Vrancea

x close
de Redacția Jurnalul    |    18 Sep 2025   •   08:23
Două mașini au intrat în impact frontal, joi dimineața, în zona localității Garoafa, județul Vrancea. Șase persoane au fost rănite.

Potrivit IPJ Vrancea, accidentul a avut loc la ora 07.20, în localitatea Garoafa.

Din primele verificări, a reieșit faptul că două mașini au intrat în coliziune frontală, pe fondul pătrunderii unuia dintre vehicule pe contrasens.

În urma impactului, șase persoane au fost rănite.

Traficul rutier în zonă se desfășoară alternativ, pe un singur sens, fiind dirijat de polițiști până la degajarea carosabilului și reluarea circulației în condiții normale.

(sursa: Mediafax)

