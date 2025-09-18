Accident cumplit în Vrancea

Potrivit IPJ Vrancea, accidentul a avut loc la ora 07.20, în localitatea Garoafa.

Din primele verificări, a reieșit faptul că două mașini au intrat în coliziune frontală, pe fondul pătrunderii unuia dintre vehicule pe contrasens.

În urma impactului, șase persoane au fost rănite.

Traficul rutier în zonă se desfășoară alternativ, pe un singur sens, fiind dirijat de polițiști până la degajarea carosabilului și reluarea circulației în condiții normale.

(sursa: Mediafax)