Tragedie pe DN6! Un șofer și-a pierdut viața după ce a izbit în plin zidul unei case.

de Redacția Jurnalul    |    12 Apr 2026   •   10:20
Sursa foto: Arhiva Jurnalul/Un șofer a decedat după ce a intrat cu mașina într-o casă

 Un șofer a murit și alți patru pasageri au fost răniți după ce un autoturism a părăsit carosabilul și a lovit un imobil pe DN6 Caransebeș–Lugoj, în localitatea Căvăran, județul Caraș-Severin.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit aproximativ 45 de minute pe DN 6 Caransebeș – Lugoj, pe raza localității Căvăran, județul Caraș – Severin, pentru cercetarea împrejurărilor în care un autoturism a părăsit partea carosabilă, lovindu-se un imobil.

În urma accidentului au rezultatul decesul șoferului și rănirea alor patru pasageri.

Se estimează reluarea circulației după ora 10.30.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: accident deces caransebes lugoj şofer
