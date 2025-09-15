Accident grav pe DN10, la ieșirea din Prejmer spre Brașov: șase victime, inclusiv un copil. Trafic dirijat până după ora 13:30

Șase victime, mobilizare de forțe la fața locului

ISU Brașov a transmis că în urma coliziunii dintre o autoutilitară și două autoturisme au rezultat cinci victime adulte și un copil. La locul accidentului au intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă, două echipaje SMURD și două echipaje SAJ.

Echipajele medicale acordă îngrijiri victimelor, iar pompierii asigură măsurile specifice pentru siguranța zonei.

Trafic dirijat, întârzieri în zonă

Centrul Infotrafic anunță că circulația pe DN10 se desfășoară dirijat în zona accidentului. Șoferii care tranzitează această rută pot întâmpina întârzieri până la reluarea traficului în condiții normale, estimată după ora 13:30.