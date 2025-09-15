x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Accident grav pe DN10, la ieșirea din Prejmer spre Brașov: șase victime, inclusiv un copil. Trafic dirijat până după ora 13:30

Accident grav pe DN10, la ieșirea din Prejmer spre Brașov: șase victime, inclusiv un copil. Trafic dirijat până după ora 13:30

de Redacția Jurnalul    |    15 Sep 2025   •   12:45
Accident grav pe DN10, la ieșirea din Prejmer spre Brașov: șase victime, inclusiv un copil. Trafic dirijat până după ora 13:30
Sursa foto: Hepta

Un accident rutier produs luni pe DN10, la ieșirea din Prejmer spre Brașov, a dus la rănirea a șase persoane, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov. Printre victime se află și un copil, aflat în stare stabilă.

Șase victime, mobilizare de forțe la fața locului

ISU Brașov a transmis că în urma coliziunii dintre o autoutilitară și două autoturisme au rezultat cinci victime adulte și un copil. La locul accidentului au intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă, două echipaje SMURD și două echipaje SAJ.

Echipajele medicale acordă îngrijiri victimelor, iar pompierii asigură măsurile specifice pentru siguranța zonei.

Trafic dirijat, întârzieri în zonă

Centrul Infotrafic anunță că circulația pe DN10 se desfășoară dirijat în zona accidentului. Șoferii care tranzitează această rută pot întâmpina întârzieri până la reluarea traficului în condiții normale, estimată după ora 13:30.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: accident prejmer brasov
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri