Accident grav pe DN7, la Călimănești: trafic blocat complet după impactul dintre două mașini și un TIR

DN7 închis după un accident între două mașini și un TIR. Ce au descoperit polițiștii

Traficul rutier pe DN7, una dintre cele mai circulate artere din România, este complet blocat miercuri după-amiază în zona Seaca – Călimănești, județul Vâlcea, în urma unui accident grav în care au fost implicate două autoturisme și un autocamion. Două persoane au fost rănite, iar autoritățile au intervenit de urgență la fața locului.

Impact violent pe DN7: două victime după o pătrundere pe contrasens

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Rutieră Vâlcea, accidentul s-ar fi produs după ce unul dintre autoturisme a pătruns pe sensul opus de mers. Acesta a intrat în coliziune cu un TIR, iar în urma impactului a ricoșat într-un al doilea autoturism.

În urma accidentului, două persoane aflate în mașina care ar fi provocat incidentul — șoferul și un pasager — au fost rănite. Acestea au primit îngrijiri medicale la fața locului, intervenția fiind asigurată de echipaje ale ISU Vâlcea, Ambulanței și Poliției.

Șoferii, testați cu etilotestul. Rezultate negative

Reprezentanții Poliției au precizat că toți cei trei conducători auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

„Din primele verificări, cauza probabilă a accidentului este pătrunderea pe sensul opus de mers”, au transmis oficialii.

Trafic blocat și restricții pentru vehiculele de mare tonaj

Circulația rutieră în zona Seaca, la intrarea dinspre Râmnicu Vâlcea către stațiunea Călimănești, a fost complet blocată inițial, ulterior fiind deviată și dirijată alternativ printr-o parcare din apropiere.

Autoritățile le recomandă șoferilor să manifeste prudență și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri prezenți la fața locului.

În același timp, șoferul autocamionului implicat în accident urmează să fie sancționat, întrucât circula pe acest sector de drum în intervalul în care vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone au interdicție, din cauza lucrărilor de consolidare a versanților.

Agerpres