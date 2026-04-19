Circulație blocată pe DN 71 în Dâmbovița: Stâlp de electricitate rupt în accident la Ulmi, țeavă de gaze fisurată și panică printre copii

Accident DN 71 Ulmi Dâmbovița: Stâlp electricitate căzut, țeavă gaze fisurată

Traficul rutier pe DN 71 Târgoviște – Răcari a fost blocat în zona localității Ulmi, județul Dâmbovița, după un grav accident produs duminică după-amiază. Un șofer a pierdut controlul volanului, a rupt un stâlp de electricitate care a căzut pe carosabil și a lovit o mașină parcată, provocând fisurarea unei conducte de gaze, anunță Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

„Traficul este blocat pe DN 71 Târgovişte - Răcari, în zona localităţii Ulmi, judeţul Dâmboviţa, de un stâlp a căzut pe carosabil, fiind avariat în urma coliziunii dintre două autoturisme. O persoană necesită îngrijiri medicale", precizează Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Coliziunea dintre două autoturisme a avariat stâlpul, care s-a prăbușit pe drum, blocând total circulația. O persoană a fost rănită și necesită îngrijiri medicale, iar intervenția echipelor de specialitate pentru remedierea țevii de gaze este în plină desfășurare. Părinții spun că cinci copii care se jucau în curtea din apropiere s-au speriat teribil, unul dintre ei suferind un presupus atac de panică.