Accident între două mașini și un TIR 

Dezvăluiri. Trump le-a spus lui Zelenski și liderilor NATO ce vrea Putin, de fapt. "Nu a fost ușor"
„Două autoturisme și un ansamblu rutier au fost implicate într-o coliziune pe DN 7 Sibiu – Râmnicu Vâlcea, la kilometrul 229+300 metri, în zona localității Câineni, județul Vâlcea, traficul desfășurându-se alternativ, dirijat”, transmite Centrul Infotrafic.
Incidentul nu s-a soldat cu victime.
Se estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 16.00, după tractarea vehiculelor avariate.
(sursa: Mediafax)
Citește pe Antena3.ro