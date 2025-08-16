Accident între două mașini și un TIR 

x close
de Redacția Jurnalul    |    16 Aug 2025   •   15:26
Un accident s-a produs, sâmbătă, între două mașini și un TIR, pe DN 7 Sibiu – Râmnicu Vâlcea, lângă localitatea Câineni. Traficul se desfășoară alternativ, dirijat.

„Două autoturisme și un ansamblu rutier au fost implicate într-o coliziune pe DN 7 Sibiu – Râmnicu Vâlcea, la kilometrul 229+300 metri, în zona localității Câineni, județul Vâlcea, traficul desfășurându-se alternativ, dirijat”, transmite Centrul Infotrafic.

Incidentul nu s-a soldat cu victime.

Se estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 16.00, după tractarea vehiculelor avariate.

(sursa: Mediafax)

