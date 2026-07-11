Accident rutier grav în Fălticeni. Un șofer de 42 de ani a fost scos inconștient dintre fiare după impactul violent cu un stâlp

Mobilizarea rapidă a pompierilor, paramedicilor SMURD și a echipajului Serviciului de Ambulanță Județean a fost esențială pentru extragerea victimei și acordarea primului ajutor medical.

Intervenție contracronometru pentru salvarea victimei

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava, accidentul a necesitat o intervenție complexă de descarcerare, deoarece conducătorul auto rămăsese blocat între fiarele contorsionate ale autoturismului.

Pompierii militari au intervenit cu o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD, iar după ce au reușit să îl extragă pe bărbat, acesta a fost preluat imediat de echipajul medical.

Victima era inconștientă în momentul în care a fost scoasă din autoturism, însă prezenta funcții vitale, fapt care le-a permis medicilor și paramedicilor să înceapă rapid procedurile de stabilizare înainte de transportul către unitatea medicală.

Transportat de urgență la spital

După acordarea primului ajutor la locul accidentului, bărbatul de 42 de ani a fost transportat de urgență la spital, unde medicii urmează să stabilească amploarea leziunilor suferite și tratamentul necesar.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava au precizat că victima a fost predată echipajului SMURD imediat după operațiunea de descarcerare, fiind apoi transportată în stare de inconștiență, dar cu semne vitale prezente.

Starea exactă a pacientului și evoluția acestuia vor putea fi evaluate după efectuarea investigațiilor medicale de specialitate.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările producerii accidentului

În paralel cu intervenția echipajelor de salvare, autoritățile au demarat cercetările pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Din primele informații disponibile, autoturismul a ieșit în afara carosabilului înainte de a lovi violent un stâlp. Deocamdată nu au fost comunicate cauzele care au dus la pierderea controlului asupra direcției de mers.

Ancheta polițiștilor va stabili dacă accidentul a fost provocat de viteza neadaptată, de o posibilă defecțiune tehnică, de condițiile de trafic sau de alți factori care ar fi putut contribui la producerea evenimentului rutier.

Accidentul readuce în atenție importanța respectării regulilor de circulație și a adaptării vitezei la condițiile de drum, în special pe timpul nopții, când vizibilitatea este redusă, iar riscul producerii unor accidente grave este considerabil mai mare.

Agerpres