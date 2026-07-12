Accident feroviar grav în Suceava. Un tren de persoane a spulberat un autoturism la o trecere la nivel cu calea ferată, șoferul a murit

Echipajele de intervenție au ajuns în cel mai scurt timp la locul accidentului și au început imediat manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse de medici și paramedici, victima nu a mai putut fi salvată.

Șoferul nu a răspuns manevrelor de resuscitare

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, accidentul s-a produs în jurul orei 07:00, la o trecere la nivel cu calea ferată din Prelipca.

La sosirea echipajelor de salvare, șoferul era în afara autoturismului, inconștient și fără funcții vitale. Personalul medical și paramedical a început imediat protocolul de resuscitare, în încercarea de a-i salva viața.

Ulterior, reprezentanții ISU Suceava au confirmat decesul victimei.

„Din nefericire, victima, un bărbat în vârstă de 47 de ani, nu a răspuns protocolului medical și a fost declarată decedată”, a anunțat ISU Suceava.

Mobilizare importantă a echipajelor de intervenție

Intervenția autorităților a fost una complexă. La locul accidentului au fost trimise de urgență o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava. În sprijin au intervenit și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Prioritatea salvatorilor a fost acordarea primului ajutor victimei și securizarea zonei, astfel încât intervenția să se desfășoare în condiții de siguranță. Totodată, autoritățile au luat măsuri pentru gestionarea traficului rutier și feroviar, afectat temporar de producerea accidentului.

Cum s-a produs accidentul din Prelipca

Primele informații arată că trenul de persoane a lovit autoturismul în momentul în care acesta se afla la trecerea la nivel cu calea ferată. Forța impactului a fost suficient de mare pentru a proiecta victima în afara mașinii.

Până la această oră, autoritățile nu au comunicat circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea și nici dacă trecerea era prevăzută cu sisteme de semnalizare. Ancheta deschisă de polițiști și de celelalte instituții competente urmează să stabilească toate împrejurările producerii tragediei.

De asemenea, nu au fost făcute publice informații suplimentare privind eventuali alți ocupanți ai autoturismului sau dacă în tren au existat persoane rănite.

Anchetă pentru stabilirea cauzelor accidentului

Polițiștii și specialiștii în domeniul feroviar desfășoară cercetări la fața locului pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. Vor fi analizate toate elementele care au condus la impact, inclusiv modul în care s-a desfășurat traversarea căii ferate și respectarea regulilor de circulație.

Accidentele produse la trecerile la nivel cu calea ferată rămân printre cele mai grave evenimente rutiere, din cauza consecințelor severe generate de impactul dintre un tren și un autovehicul. În astfel de situații, autoritățile reamintesc importanța respectării semnalizării rutiere și feroviare și a opririi înainte de traversarea căii ferate atunci când există orice risc de apropiere a unui tren.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului care a curmat viața bărbatului de 47 de ani în localitatea Prelipca, județul Suceava.

Mediafax