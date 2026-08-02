Cum circuli legal cu trotineta electrică în România: vârsta minimă, cască, viteză

Inspectoratul General al Poliției Române a publicat recent un ghid oficial cu regulile obligatorii de circulație, într-un moment în care cifrele arată o creștere alarmantă a incidentelor.

Cifrele care justifică urgența

Doar în prima jumătate a anului 2026, șase persoane au murit, aproape 100 au fost rănite grav și peste 1.100 ușor, în urma a aproape 1.200 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice, potrivit datelor Direcției Rutiere a Poliției Române. Bilanțul pe doar șase luni este aproape egal cu cel al întregului an 2024. În 2025, 14 persoane și-au pierdut viața, iar peste 2.700 de pacienți — dintre care 1.600 sub 20 de ani — au ajuns la Urgențe, potrivit Ministerului Sănătății. Doar în București, accidentele grave provocate din vina utilizatorilor de trotinete au crescut de la 24, în primele șase luni din 2025, la 28, în aceeași perioadă din 2026.

Ce este strict interzis

Potrivit materialului oficial al Direcției Rutiere (Regulamentul de aplicare, art. 161), pe trotinetă electrică este interzis:

circulația pe trotuar, cu excepția pistelor amenajate special pe acesta;

conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive;

circulația în paralel, cu excepția competițiilor sportive organizate;

să te ții de un vehicul aflat în mers, ori să fii remorcat, împins sau tras;

transportul sau tractarea oricăror obiecte;

circulația pe aleile din parcuri sau grădini publice, dacă stânjenești circulația pietonilor;

traversarea pe trecerea de pietoni deplasându-te pe trotinetă — traversarea se face pe lângă ea, nu pe ea;

circulația fără ambele mâini pe ghidon;

circulația pe carosabil acoperit cu polei, gheață sau zăpadă;

circulația pe sectoarele semnalizate cu indicatorul „Accesul interzis bicicletelor".

În plus, conducătorul de trotinetă electrică este obligat, pe drumurile publice, să aibă asupra sa actul de identitate.

Regulile de bază, explicate simplu

Vârsta minimă pentru a conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice este de 14 ani. Casca de protecție este obligatorie sub 16 ani, dar doar atunci când te deplasezi pe partea carosabilă — pe pistele de biciclete de pe trotuar, obligația dispare, deși riscul rămâne același, o ambiguitate legislativă semnalată deja de specialiști. Acolo unde există pistă pentru biciclete, circulația este permisă numai pe pistă; în lipsa ei, doar pe sectoarele de drum cu viteza maximă admisă de 50 km/h. Transportul pasagerilor este strict interzis — trotineta electrică este destinată unei singure persoane —, iar circulația trebuie făcută numai pe un singur rând. Noaptea, circulația fără lumini și dispozitive reflectorizant-fluorescente în stare de funcționare este, de asemenea, interzisă.

Ce sancțiuni riști

Nerespectarea normelor privind circulația trotinetelor electrice se încadrează în Clasa a II-a de sancțiuni. Fapte mai grave — circulația pe timp de noapte fără lumini, trecerea pe roșu la semafor, conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, ori circulația pe autostradă — se încadrează în Clasa a III-a de sancțiuni, considerabil mai severă. Important de reținut: în cazul unui accident soldat cu victime, provocat prin încălcarea normelor rutiere, conducătorul de trotinetă poate răspunde și penal, nu doar contravențional.

Proiecte legislative în lucru

Un grup de 46 de parlamentari a depus recent la Senat un proiect care propune extinderea obligativității căștii de protecție pentru toți utilizatorii, indiferent de vârstă, iar un alt proiect, aflat încă în faza comisiilor, propune cască obligatorie pe toate drumurile publice, inclusiv pe trotuare. Un alt element de confuzie legală ține de asigurarea RCA, obligatorie din noiembrie 2025 — textul legii vizează, de fapt, doar vehiculele care depășesc 25 km/h, în condițiile în care Codul Rutier definește trotineta electrică drept vehicul cu viteză maximă de 25 km/h.

Cu un fenomen aflat în creștere accelerată și cu reguli încă neclare pentru mulți utilizatori, respectarea strictă a normelor actuale rămâne, deocamdată, cea mai eficientă protecție — atât pentru trotinetiști, cât și pentru pietonii și șoferii din jurul lor.