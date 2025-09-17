x close
UPDATE Accident grav la ieșirea din Sibiu: o persoană încarcerată, două rănite

de Redacția Jurnalul    |    17 Sep 2025   •   08:27
Accident rutier la ieșirea din Sibiu, spre Viile Sibiului. Pompierii intervin cu descarcerare, SMURD și ambulanțe SAJ. O persoană a rămas încarcerată, iar alte două au nevoie de îngrijiri medicale.

UPDATE

În accident au fost implicate două autoturisme și trei persoane. Una dintre acestea a fost încarcerată. După intervenția echipajului de descarcerare, aceasta a fost preluată de echipajul SMURD cu medic. Este vorba despre o femeie în vârstă de 45 de ani care a suferit multiple traumatisme. Aceasta a fost transportată la UPU Sibiu conștientă.

O altă victimă, tot o femeie, în vârstă de 76 de ani a fost preluată de echipajul SAJ.

Cea de-a treia persoană implicată în accident, în urma evaluării medicale, a refuzat transportul la spital.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Pompierii intervin luni dimineață la ieșirea din municipiul Sibiu, în zona intersecției cu drumul spre Viile Sibiului, unde a avut loc un accident rutier, anunță ISU Sibiu.

La fața locului acționează un echipaj SMURD cu medic, o autospecială de descarcerare, una de stingere și două ambulanțe SAJ.

Din primele informații, o persoană este încarcerată, iar alte două primesc asistență medicală. Operațiunea de salvare este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident grav iesire sibiu raniti
