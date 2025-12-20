x close
Accident în lanț pe DN 11: Traficul este blocat între Brașov și Târgu Secuiesc

de Redacția Jurnalul    |    20 Dec 2025   •   14:55
Sursa foto: Arhiva Jurnalul/7 mașini sunt implicate într-un accident pe DN11.

Traficul rutier este complet întrerupt pe DN 11 Brașov-Târgu Secuiesc, în județul Covasna, după un accident în lanț în care au fost implicate șapte autoturisme. Două persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului.

Accidentul a avut loc pe DN 11, la kilometrul 44+300 de metri, în zona localității Dalnic, potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

În urma impactului, două persoane se află în evaluare medicală, fără ca, până în acest moment, să fie anunțate informații privind gravitatea rănilor.

Circulația este oprită pe ambele sensuri de mers, iar autoritățile estimează reluarea traficului în condiții normale după ora 15:00.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cauzele producerii accidentului.

Subiecte în articol: accident DN11 covasna brasov
