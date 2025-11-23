Microbuz cu 18 pasageri din Republica Moldova, cuprins de flăcări pe DN 11A. Trafic restricționat în județul Bacău

Un incident rutier grav a avut loc duminică dimineața pe DN 11A, în județul Bacău, unde un microbuz în care se aflau 18 pasageri din Republica Moldova a izbucnit în flăcări în timpul mersului. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, incendiul s-a produs pe sectorul de drum dintre localitățile Huruiești și Homocea, pe ruta Adjud–Bârlad.

Toate persoanele aflate la bord au reușit să se evacueze rapid, fără a suferi răni, evitând astfel o tragedie. Echipele de intervenție acționează în continuare pentru stingerea completă a incendiului și pentru degajarea zonei.

Traficul rutier este restricționat pe sensul de mers către Bârlad, circulația desfășurându-se alternativ pe celălalt fir, până la finalizarea operațiunilor de intervenție.

(sursa: Mediafax)