Microbuz cu 18 pasageri din Republica Moldova, cuprins de flăcări pe DN 11A. Trafic restricționat în județul Bacău

de Redacția Jurnalul    |    23 Noi 2025   •   09:00
Sursa foto: Hepta

Un microbuz care transporta 18 cetățeni din Republica Moldova a fost cuprins de flăcări în mers, duminică dimineața, pe DN 11A, în județul Bacău. Toți pasagerii au reușit să se evacueze în siguranță, însă traficul în zonă se desfășoară cu dificultate.

Un incident rutier grav a avut loc duminică dimineața pe DN 11A, în județul Bacău, unde un microbuz în care se aflau 18 pasageri din Republica Moldova a izbucnit în flăcări în timpul mersului. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, incendiul s-a produs pe sectorul de drum dintre localitățile Huruiești și Homocea, pe ruta Adjud–Bârlad.

Toate persoanele aflate la bord au reușit să se evacueze rapid, fără a suferi răni, evitând astfel o tragedie. Echipele de intervenție acționează în continuare pentru stingerea completă a incendiului și pentru degajarea zonei.

Traficul rutier este restricționat pe sensul de mers către Bârlad, circulația desfășurându-se alternativ pe celălalt fir, până la finalizarea operațiunilor de intervenție.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident microbuz incendiu republica moldova DN 11A Bacău
