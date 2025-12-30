Jurnalul.ro › Ştiri › Locale › Accident teribil pe DN 56 Craiova-Calafat. Un autocamion a spulberat un autoturism. Două persoane au decedat la spital Accident teribil pe DN 56 Craiova-Calafat. Un autocamion a spulberat un autoturism. Două persoane au decedat la spital

Sursa foto: Hepta/Conducătorul auto de 22 de ani şi pasagerul de 32 de ani au decedat la spital

Un grav accident a avut loc, marţi seara, în judeţul Dolj, pe DN 56 Craiova-Calafat, la intersecţia cu DC 56 Hunia - Gară Moţăţei, în urma căruia două persoane de 22 şi 32 de ani au decedat la spital.