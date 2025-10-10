Accident mortal în Mureș, între o autobasculantă și un autocamion de transport colete

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș, la locul evenimentului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Târgu Mureș, cu două autospeciale de intervenție, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD. În sprijin au acționat pompierii voluntari ai SVSU Bălăușeri și un echipaj medical de terapie intensivă mobilă al Serviciului de Ambulanță Județean Mureș.

În urma impactului, autocamionul de curierat s-a răsturnat în afara părții carosabile. Șoferul acestuia a fost găsit încarcerat și în stare de inconștiență, în stop cardiorespirator. Echipajele de intervenție au extras victima și au efectuat manevre de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor, bărbatul a fost declarat decedat.

Șoferul autobasculantei a fost evaluat medical. Pe durata intervenției, traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri, iar pompierii au acționat pentru înlăturarea scurgerilor de combustibil și prevenirea producerii unui incendiu.

Poliția rutieră a deschis o anchetă pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale producerii accidentului.

(sursa: Mediafax)